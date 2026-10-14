Der 72-Jährige muss seine Scheune definitiv abreissen, die er vor zehn Jahren gebaut hat – oder komplett umbauen. Das hat das Luzerner Kantonsgericht entschieden. Für Häfliger endet damit ein Konflikt, den er seit über drei Jahren austrägt (wir berichteten), mit einer totalen Niederlage. Um den Fall weiterzuziehen, fehlt dem pensionierten Automechaniker das Geld. «Schon jetzt hat mich die ganze Geschichte allein an Anwalts- und Gerichtskosten über 15’000 Franken gekostet», erklärt er.