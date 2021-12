Wie das Gericht in Lausanne in seinem Urteil schreibt, erachtet es diese Massnahme als verhältnismässig und weist die Beschwerde ab. Es gebe ein gewisses Risiko, dass Corona-Viren an Schulen verbreitet werden Coronavirus bei Kindern Wie ist das nun genau mit den Ansteckungen in der Schule? . Es verweist dabei auch auf einen früheren Entscheid, bei dem sich eine Privatperson gegen die Maskentragepflicht in Einkaufsläden bis vor Bundesgericht beschwert hatte: Durch den Artikel 40 im Epidemiengesetz sei die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass kantonal vorübergehend eine Maskentragepflicht in Geschäften angeordnet werden kann. Für Schulen könne nichts anderes gelten, «zumal sie ein milderes Mittel als eine Schulschliessung darstellt», so das Bundesgericht.