Eine Zürcher Strafrechtlerin sagt: «Würde man beim Bellevue die Leute fragen, ob das Verhalten der jungen Frau gemein sei, würden wohl die meisten antworten: Aber sicher doch!» Sie habe in Kauf genommen, dass andere in Quarantäne müssen und so ein grosser wirtschaftlicher Schaden entsteht. Sie müsse sich zwar noch vertiefter in die Materie einarbeiten, so die Strafrechtlerin, aber heute hätte sie wohl Mühe, eine erfolgreiche Verteidigung aufzubauen.