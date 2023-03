Herr Hauser, wie kommt man dazu, mit 20 einen Film über eine Vergewaltigung zu drehen?

Ich bewege mich in einem sehr politisch interessierten Umfeld. Als ich mich mit dem Thema zu beschäftigen begann, ging ich mit Freundinnen und Freunden oft an Demos. Da haben wir solche Themen halt diskutiert. «Nur Ja heisst Ja» war bei mir sehr früh präsent, und ich fragte mich, wo denn eigentlich die Grenze ist, ab wann man von einer Vergewaltigung sprechen kann. Dann begann ich darüber zu schreiben. Damals realisierte ich noch gar nicht, wie oft es zu solchen Situationen kommt, weil man einfach nicht miteinander kommuniziert. Das kam erst, als ich das Drehbuch verschiedenen Leuten schickte und ganz unterschiedliche Reaktionen bekam.





Sie und ich liegen eine Generation auseinander, aber ich beneide Sie nicht: Sex scheint in Ihrer Altersgruppe furchtbar kompliziert zu sein.

Sex ist schon ein Ding (lacht). Wir leben in speziellen Zeiten, mit Tinder und all den Datingplattformen hat man mega schnell Zugriff auf Sex. Was meine Generation unterscheidet von früheren: Wir sind wesentlich besser aufgeklärt und können besser darüber reden. Das tun wir auch, ziemlich oft sogar. Aber ich habe halt auch nur meine eigene Perspektive und lebe in meiner Bubble. Und letztlich sind diese Bubbles sehr unterschiedlich.