Aline: Es geht nicht darum, nur neue Themen aufzugreifen, sondern alte endlich richtig aufzurollen. Rassismus ist painful. Sexismus ist painful. Es ist schmerzhaft, nach 50 Jahren zu realisieren: «Fuck, vielleicht haben wir nach einer falschen Ideologie gelebt!» Dass man das N-Wort nicht sagen darf, ist bei den Älteren hoffentlich angekommen. Aber Themen wie Rassismus gehen so viel weiter, tiefer und sind unglaublich subtil. Es beginnt bereits bei der Frage an eine PoC, eine Person of Color: «Woher chunsch du würklich?» Wir müssen die Älteren aufklären. We are the woke ones.