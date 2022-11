Das Fedpol erhalte in der Regel Rückmeldungen aus den Kantonen, sagt Sprecherin Lourenço. Dazu seien diese auch verpflichtet. Aber: «Das Fedpol hat keine statistischen oder wissenschaftlichen Aufgaben in diesem Bereich.» Die besonders delikate Verfolgung von Kinderpornografie bleibt so weitgehend eine Blackbox. Und der Verdacht, dass sich Kantone zuweilen in vergleichsweise harmlose Fälle (siehe Wir lachten kurz – und schon jagte uns die Polizei Verdacht auf Kinderpornografie Wir lachten kurz – und schon jagte uns die Polizei ) verbeissen und mit irritierenden Polizeieinsätzen und drakonischen Strafanträgen Beschuldigte und ihr Umfeld unnötig schwer belasten, lässt sich so nicht ausräumen.