Miriam Buiten, Facebook, Instagram oder Tiktok verbreiten seit Jahren betrügerische Werbung, Gewaltdarstellungen, Hass und Desinformation. Weshalb diskutieren wir erst heute darüber?
Die Plattformen bieten grundsätzlich fantastische Dienstleistungen. Wir können unsere Meinungen mit anderen teilen und unsere Inhalte verbreiten. Aber gleichzeitig ist schon lange klar, dass auch viel schiefläuft. Die Techfirmen präsentieren sich als neutrale, rein technische Anbieter von Plattformen. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass sie mit dem Inhalt wenig zu tun haben. Aber dem ist nicht so. Deshalb sollten wir die Plattformen in die Pflicht nehmen. Sie müssen mehr Verantwortung übernehmen.
Warum?
Die Betreiber von Plattformen sind mitverantwortlich dafür, dass diese Dienste von so vielen Menschen genutzt werden, wie dies heute der Fall ist. Sie sind für uns alle relevanter geworden, auch für unsere politischen Prozesse, also für die Demokratie. Die Probleme mit fragwürdigen und illegalen Inhalten sind nicht neu. Aber die Situation hat sich in den letzten zehn Jahren verschlimmert. Inzwischen ist klar: Es läuft systematisch etwas falsch, und das ist ein Risiko.