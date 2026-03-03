Miriam Buiten, Facebook, Instagram oder Tiktok verbreiten seit Jahren betrügerische Werbung, Gewaltdarstellungen, Hass und Desinformation. Weshalb diskutieren wir erst heute darüber?

Die Plattformen bieten grundsätzlich fantastische Dienstleistungen. Wir können unsere Meinungen mit anderen teilen und unsere Inhalte verbreiten. Aber gleichzeitig ist schon lange klar, dass auch viel schiefläuft. Die Techfirmen präsentieren sich als neutrale, rein technische Anbieter von Plattformen. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass sie mit dem Inhalt wenig zu tun haben. Aber dem ist nicht so. Deshalb sollten wir die Plattformen in die Pflicht nehmen. Sie müssen mehr Verantwortung übernehmen.