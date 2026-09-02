Die 63-jährige Bielerin, die eigentlich anders heisst, leidet seit vier Jahren an ME (Myalgische Enzephalomyelitis), einer neuroimmunologischen Erkrankung. Müller verbringt ihre Tage im Bett eines abgedunkelten Zimmers und ist rund um die Uhr auf Pflege angewiesen. Sie ist bis zu 20 Stunden täglich an ein Sauerstoffgerät angeschlossen. «Jede noch so kleine Aktivität führt zu einer Verschlechterung meines Gesundheitszustands», sagt Müller zum Beobachter. Teilweise könne sie kaum noch sprechen oder essen. An einen Arzttermin ausserhalb ihrer Wohnung oder gar einen Behördengang ist nicht zu denken.