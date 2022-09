Eine körperliche Krankheit

Die Schweizerische Gesellschaft für ME und CFS spricht sogar von einem grundlegenden Umdenken. «Endlich wurde in den letzten Jahren anerkannt, dass es eine körperliche Krankheit ist, kein psychosomatisches Leiden», so Co-Präsident Jonas Sagelsdorff. 2015 entschuldigte sich in Norwegen die Premierministerin bei Betroffenen. 2020 beschloss das EU-Parlament die Finanzierung von Forschung und Kampagnen. Seit 2021 gibt es in Grossbritannien neue Richtlinien für den Umgang mit ME/CFS.