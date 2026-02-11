Das kommt auf den Inhalt des Bildes an. Ein Nacktbild allein gilt vielleicht noch nicht als pornografisch, ein Nacktbild mit sexueller Handlung oder Pose hingegen schon. Fest steht: Konsum und Besitz von Kinderpornografie sind verboten. Da viele Apps Medien automatisch speichern, landet ein Bild oft ungefragt in der Galerie. Bemerkt oder löscht Ihr Sohn es nicht sofort, besitzt er es aus rechtlicher Perspektive.