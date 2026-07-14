Wenn die Sonne scheint und es warm wird, ist es allerorts dasselbe zwischen Chiasso und Schaffhausen: Balkontüren fliegen auf, Terrassenpforten quietschen in den Angeln, Garagentore und Küchenfenster klappen auf, Kellerausgänge werden freigeräumt. Und überall stürmen Menschen ins Freie. Sie schleppen Liegestühle und Gartentische nach draussen, knipsen Soundanlagen an. Sie ziehen Grills auf Rädern hinter sich her, pumpen Planschbecken auf und platzieren die gefüllten Kühltaschen auf der Wiese.