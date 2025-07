Alltag im Ausnahmezustand

In unseren Gefängnissen sitzen immer mehr psychisch Kranke

Immer mehr Insassen in Haftanstalten sind krank, verzweifelt, aggressiv. Was das für die Arbeit der Aufseher heisst, zeigt ein Besuch in der Vollzugsanstalt Affoltern am Albis – der gleich mit einem Alarm startet.