Der Albtraum danach

Fast sechs Jahre sind seit dem Unfall vergangen. Das, was von dem Süditaliener übrig ist, sitzt zusammengekauert am Tisch im Besucherraum des Zentralgefängnisses Lenzburg. Eine kleine, hagere Gestalt, mit grauem Gesicht, grauen Haaren, in einem grauen Jogginganzug, wie ihn hier alle Inhaftierten tragen. Conte sagt: «An jenem 7. August 2018 bin ich gestorben.» Jeden Tag, jede Nacht denke er daran. Wie er auf das Gitter trat. Wie er fiel. An die Dunkelheit. Und daran, was danach kam. Wie er hier landete.