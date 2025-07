Psychisch Kranke in Haft

So anspruchsvoll ist der Job eines Gefängnis-Aufsehers

Immer mehr Insassen in Haftanstalten sind krank, verzweifelt, aggressiv. Wie geht man als Aufseher damit um? Nur mit Respekt und Verständnis, sagt einer. Besuch in der Vollzugsanstalt Affoltern am Albis.