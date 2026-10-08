Die Entscheidung der Schulleitung im Januar 2025 hat den Alltag der Familie von Grund auf verändert. Der heute zwölfjährige Noé lebt mit Trisomie 21, und bis zu diesem Zeitpunkt war seine schulische Laufbahn das, was man in der Bildungspolitik gern als Erfolgsmodell bezeichnet: integrative Sonderschulung.