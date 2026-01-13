Ein goldener Morgen im Oktober. Die Herbstsonne scheint warm auf den Balkon im ersten Stock. Fabian Koller tritt hinaus und zündet sich eine Zigarette an. Der Mann Anfang 40 zieht den Rauch ein und blickt über das ländliche Wohnquartier im Kanton Zürich. Erst vor zwei Wochen ist er mit seiner Frau und der einjährigen Tochter eingezogen. Schön ist es hier. Viel Grün, kaum Verkehr. Er ahnt nicht, dass ihn diese Rauchpause in ein Strafverfahren ziehen wird, das fast drei Jahre dauert.
Eine Stunde später lodern Flammen auf seinem Balkon. Die Hitze beschädigt die Fassade, die Isolation schmilzt regelrecht unter dem Verputz weg. Alles brennt lichterloh. Der Sitzplatz im Erdgeschoss fängt Feuer. Die Flammen klettern immer weiter hoch. Sie greifen nach den oberen Stockwerken des Mehrfamilienhauses. Zum Glück rufen zwei Frauen aus dem Nachbarhaus die Feuerwehr.