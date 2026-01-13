Ein goldener Morgen im Oktober. Die Herbstsonne scheint warm auf den Balkon im ersten Stock. Fabian Koller tritt hinaus und zündet sich eine Zigarette an. Der Mann Anfang 40 zieht den Rauch ein und blickt über das ländliche Wohnquartier im Kanton Zürich. Erst vor zwei Wochen ist er mit seiner Frau und der einjährigen Tochter eingezogen. Schön ist es hier. Viel Grün, kaum Verkehr. Er ahnt nicht, dass ihn diese Rauchpause in ein Strafverfahren ziehen wird, das fast drei Jahre dauert.