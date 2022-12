«Das Sexualstrafrecht der Schweiz: Grundlagen und Reformbedarf». So langweilig der Titel, so spektakulär die Folgen. 2018 reichte Nora Scheidegger am Institut für Strafrecht und Kriminologie in Bern ihre Doktorarbeit ein. Die 400 Seiten hatten es in sich. Scheidegger analysierte und hinterfragte darin den Status quo des Schweizer Sexualstrafrechts – und trat damit eine Lawine los.