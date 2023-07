Harte Bedingungen

Die Bedingungen in der Haft für Menschen mit psychischen Erkrankungen gelten als hart. In ihrem letztjährigen Bericht weist die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter darauf hin, dass sich psychisch kranke Häftlinge nur schwer an Psychiaterinnen, Ärzte oder Sozialarbeiterinnen wenden können. Auch würden Häftlinge zu oft in Einzelhaft genommen, weil sie sich selbst oder andere gefährdeten. Eigentlich müssten sie in solchen Fällen in eine Klinik verlegt werden.