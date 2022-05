Während US-amerikanische Frauen seit 1973 grundsätzlich das Recht haben, selbst über den Abbruch oder die Fortführung einer Schwangerschaft zu entscheiden, wurde dies in der Schweiz erst vor 20 Jahren eingeführt. Allerdings sieht ein vorzeitig enthüllter Urteilsentwurf des obersten US-Gerichts vor, Frauen das landesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche wieder abzusprechen. Ein endgültiger Entscheid wird voraussichtlich in den nächsten zwei Monaten gefällt, Abtreibungsbefürworterinnen und -gegner sind in Aufruhr.



Zu Debatten kommt es aber nicht nur in den USA. Auch in der Schweiz sehen einige das Recht auf Abtreibung in Gefahr. Im Dezember 2021 haben verschiedene SVP-Nationalrätinnen und -Nationalräte – darunter Andrea Geissbühler und Yvette Estermann – zwei Initiativen lanciert, die eine Einschränkung des Abtreibungsrechts vorsehen:



Die erste will einen Tag Bedenkzeit vor jedem Schwangerschaftsabbruch einführen. Die zweite hat zum Ziel, ungeborenen Babys ein Recht auf Leben zuzugestehen, wenn sie ausserhalb des Mutterleibs überleben und atmen könnten. Sie richtet sich gegen die Praxis der Spätabtreibungen. Die statistische Grenze für die Lebensfähigkeit des Kindes nach einer Frühgeburt liegt zwischen der 23. und 25. Schwangerschaftswoche, sofern es intensivmedizinisch gepflegt wird.



Die Sammelfrist für beide Volksbegehren dauert noch bis Juni 2023. Insgesamt haben die Initiantinnen 18 Monate Zeit, um für ihre Anliegen je 100’000 Unterschriften zu sammeln.