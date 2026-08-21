Am Flughafen Istanbul nehmen türkische Behörden sie sofort fest und stecken sie in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Sie soll Terrorpropaganda betrieben haben. Seither sitzt sie mit ihrem Baby im Frauengefängnis Bakırköy. Das zweite Kind, die fünfjährige Tochter, konnte zu einer Bekannten und musste nicht mit in die Untersuchungshaft.