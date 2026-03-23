«Ihre Daten sind veraltet, verifizieren Sie Ihr Konto innert 48 Stunden!», steht in so mancher E-Mail.
Oder: «Ihr Paket konnte aufgrund unklarer Adressinformationen nicht zugestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Adresse innert 12 Stunden!»
Oder: «Aus der Höhle der Löwen: Mit diesen Tropfen haben schon 250’000 Menschen monatlich bis zu 14 Kilo abgenommen. Profitieren auch Sie!»
Solche Mails erreichen uns täglich. Mehrmals. Gemäss Bundesamt für Cybersicherheit hat die Zahl der Phishing-Mails denn auch zugenommen: Im Jahr 2024 gingen 2500 Meldungen mehr ein als im Jahr zuvor. Insgesamt waren es rund 12'000.
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