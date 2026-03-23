«Ihre Daten sind veraltet, verifizieren Sie Ihr Konto innert 48 Stunden!», steht in so mancher E-Mail.



Oder: «Ihr Paket konnte aufgrund unklarer Adressinformationen nicht zugestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Adresse innert 12 Stunden!»



Oder: «Aus der Höhle der Löwen: Mit diesen Tropfen haben schon 250’000 Menschen monatlich bis zu 14 Kilo abgenommen. Profitieren auch Sie!»