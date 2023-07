Auch Schweizer erfasst

In der Schweiz trafen die Schnüffeleien etwa den Waadtländer Pascal Gemperli Serie: «Mutige Entscheidungen» Er war Katholik und konvertierte zum Islam . Er ist unter anderem Politiker der Grünen Partei und Generalsekretär der Waadtländer Union muslimischer Vereine (UVAM). «Er scheint viele von der Muslimbruderschaft zu kennen […], aber wir können nicht davon ausgehen, dass er einer ist», steht in einem Eintrag von 2019 in seiner Fiche. «Ich bin absolut schockiert, dass ich in einem solchen Dokument auftauche, das mich potenziell mit Terrorismus in Verbindung bringt», sagt Gemperli. «Natürlich habe ich nichts mit der Muslimbruderschaft zu tun.»