Ihnen war also bewusst, dass die Firma einen fragwürdigen Ruf hat?

In diesem Metier haben viele Leute einen fragwürdigen Ruf. Fragwürdig ist aber auch, dass Medien sich in meinem Fall auf illegal beschaffte Dokumente stützen, von denen wir nicht wissen, was echt und was gefälscht ist. Damit wird eine Schmutzkampagne geführt, also genau das, was man Alp Services vorwirft. Ich finde das heuchlerisch.