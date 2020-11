Felber wird in die offene Abteilung verlegt. Hier fehlen die hohen Mauern des geschlossenen Vollzugs weitgehend. Man vertraut auf die Einsicht der Insassen, sie soll sie von Flucht abhalten. So soll ein realitätsnaher Bezug zur Aussenwelt entstehen. Nachts geht es aber noch immer in die verschlossene Zelle.