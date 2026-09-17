Postautos werden notdürftig mit Klebeband geflickt. Reparaturen an Motoren, Bremsen oder der Elektronik ziehen sich in die Länge. Das kritisieren in Graubünden 42 Postauto-Mitarbeitende aus der Surselva in einem Brandbrief, wie der Beobachter publik machte. Die Postauto-Verantwortlichen gaben offen zu, dass in der Region Fahrzeuge mit Mängeln unterwegs seien. Sie betonten jedoch, dass es sich um nicht sicherheitsrelevante Defekte handle, und versprachen Massnahmen: «Sicherheit ist und bleibt oberste Priorität.»