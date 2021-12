Es war aber schon immer so: In Notsituationen erhalten Regierungen mehr Macht – weil sie schnell entscheiden müssen. Sie regieren mittels Verordnungen und damit ein Stück weit am Parlament vorbei. Der Haken dabei: Das Notrecht ist nur für Ereignisse gedacht, die schnelles Handeln verlangen, aber auch schnell vorbei sind – für Naturkatastrophen etwa oder wie 2008 für die Rettung der UBS.