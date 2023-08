Viele schicke Wohnungen und Villen an bester Lage in Montreux, Verbier und Zermatt gehören nicht Privatpersonen, sondern anonymen Gesellschaften. Das Phänomen sei verbreitet und seit langem bekannt. Das bestätigte ein Treuhänder der Waadtländer Riviera dem Beobachter in einem Hintergrundgespräch.



Der Zweck sei klar: Es gehe darum, den wahren Eigentümer zu verschleiern. Es gehe um Geld, das nicht versteuert sei oder gar aus kriminellen Quellen stamme. «Das wird so lange weitergehen, bis das Gesetz verschärft wird», prognostizierte er vor gut einem Jahr, als die Diskussion um die russischen Oligarchengelder nach Ausbruch des Ukrainekrieges in vollem Gang war.