Veröffentlicht am 12. Juli 2026 - 17:48 Uhr
Drei Kilo weniger. Für viele wäre das ein Erfolg. Nicht für Livia. «Unfair», dachte sie. Sie hatte ihre Essgewohnheiten radikal umgestellt, täglich Kalorien gezählt und monatelang trainiert – und trotzdem zeigte die Waage nur einen minimalen Rückgang von 94 auf 91 Kilo. Lange glaubte sie, sie mache etwas falsch. Livia, die hier anonym auftritt, weil sie keine Lust auf Bodyshaming hat, weiss heute: Ihr Körper verteidigte ein Gewicht, das er für richtig hielt – und nicht sie.
Der Grund dafür ist ein biologisches Gesetz, das die Wissenschaft zwar seit Jahrzehnten kennt, das aber erst jetzt mit den neuen Abnehmmedikamenten breite Beachtung findet. Es bricht mit dem herkömmlichen Glauben zum Thema Abnehmen. In unserer DNA ist ein individuelles Sollgewicht programmiert, ein sogenannter Set-Point. Diesen verteidigt der Körper hartnäckig. Das ist der eigentliche Grund, warum klassische Diäten fast immer scheitern.