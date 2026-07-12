Drei Kilo weniger. Für viele wäre das ein Erfolg. Nicht für Livia. «Unfair», dachte sie. Sie hatte ihre Essgewohnheiten radikal umgestellt, täglich Kalorien gezählt und monatelang trainiert – und trotzdem zeigte die Waage nur einen minimalen Rückgang von 94 auf 91 Kilo. Lange glaubte sie, sie mache etwas falsch. Livia, die hier anonym auftritt, weil sie keine Lust auf Bodyshaming hat, weiss heute: Ihr Körper verteidigte ein Gewicht, das er für richtig hielt – und nicht sie.