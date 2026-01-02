Als die Familie im Spätsommer 2024 im Bundesasylzentrum (BAZ) Altstätten SG eintraf, war sie schwer krank: Die Mutter hatte schon im Ausland die Diagnose erhalten, dass sie Tuberkulose hat, und schluckte täglich Medikamente. Ihr Mann und eines der Kinder husteten stark und wiesen ebenfalls Symptome der Krankheit auf. Ein weiteres Kind hatte zudem ein offenes Ekzem, das stark juckte – ein mögliches Symptom einer sogenannt kutanen Tuberkulose.