Jahrzehntelang haben Hautärzte das Sonnenlicht verteufelt. «Die Haut vergisst keinen Strahl – und jeder erhöht das Hautkrebsrisiko», so das Credo. Doch sie ändern ihre Meinung. «Die Sonne mit dem gesamten Spektrum ihrer Strahlen hat direkte positive Wirkungen auf die Gesundheit von uns Menschen», sagt Philippa Golling dem Beobachter, sie ist Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (SGDV).