Wer Widerstand leistet gegen eine überhöhte Zahnarztrechnung, kann unter Umständen Tausende Franken sparen. In diesem Fall war die Arbeit des Zahnarztes erstens ungenügend. Er setzte eine rissige und wacklige Prothese im Oberkiefer ein. Zweitens verrechnete er dafür zu viel und wollte trotz den Mängeln nicht auf sein Geld verzichten. Die Schlichtungsstelle verdonnerte ihn jedoch dazu, die Rechnung auf Fr. 3216.50 zu reduzieren. Das zeigt ein Entscheid, der dem Beobachter vorliegt.