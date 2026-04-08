Keine Mahlzeit ist so umstritten wie das Frühstück. Ein Drittel der erwachsenen Schweizer Bevölkerung frühstückt nicht regelmässig, ergab eine Studie 2019 – darunter sind besonders viele Männer. Anhänger des Intervallfastens verzichten, weil es am Morgen schnell gehen muss und es oft auch an Appetit fehlt. Die wichtigste Mahlzeit ist für viele ohnehin das Abendessen, auch wegen des sozialen Aspekts.