Es gab zwar viel Kritik an der Studie – unter anderem, weil sie gar nicht so angelegt war, dass die erhöhte Sterblichkeit auf das Intervallfasten zurückgeführt werden kann. Denn es könnte ja auch sein, dass bereits kranke Menschen auf Mahlzeiten verzichteten, um abzunehmen. Deren Sterblichkeit wäre dann eher aufgrund ihrer Grunderkrankung wie Diabetes und krankhaftem Übergewicht erhöht, nicht wegen der Esspausen.