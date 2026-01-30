Volkskrankheit Typ-2-Diabetes

Bei Alzheimer, Krebs, Migräne oder auch Schlafstörungen sei der Zusammenhang mit dem Zuckerstoffwechsel weniger klar, widerspricht sie Inchauspé: «Da spielen auch viele andere Faktoren mit.» Dennoch ist für Krawtchenko die übermässige Glukose in unserem Essen die Wurzel so manchen Übels. In der Schweiz seien 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung – in den USA bereits ein Drittel – von einem Prädiabetes-Zustand betroffen, der ohne Änderung des Lebensstils und der Ernährung häufig zu Typ-2-Diabetes führt. Letzterer gilt in der Schweiz als Volkskrankheit, rund fünf bis sechs Prozent der Erwachsenen sind betroffen, Tendenz steigend.