Wäre es nicht grossartig, wenn man das Gehirn gesundfuttern könnte? Das funktioniert tatsächlich: Wissenschaftler von der Harvard School of Public Health und der Rush University in den USA haben eine Diät erfunden, mit der man den Gedächtnisabbau um imposante 7,5 Jahre verlangsamen und das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, halbieren kann. Das haben sie mit einer grossen Beobachtungsstudie gezeigt. Das Beste daran: Die Diät ist weder kompliziert, noch muss man sie aufs Gramm genau befolgen. Die Vorteile zeigten sich schon bei einem mässigen Einhalten.