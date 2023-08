Uns steht eine Welle des Vergessens bevor, sagen Expertinnen und Experten. Bis ins Jahr 2050 wird die Zahl der Menschen mit einer Demenz auf das Dreifache ansteigen – auf weltweit über 150 Millionen. Was viele nicht wissen: Die Krankheitslast ist ungleich verteilt. Frauen leiden deutlich häufiger an Demenzerkrankungen als Männer. So sind es bei Alzheimer rund zwei Drittel aller Fälle.