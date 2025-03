Ganz ehrlich, wenn Sie im Restaurant die Wahl haben zwischen einem Hühnerbrüstchen und Kürbisrisotto – was bestellen Sie? Falls Sie sich dann sagen: Wenn ich schon mal auswärts esse, dann gönne ich mir das Poulet, sind Sie in guter Gesellschaft: Die Hälfte des Fleisches wird in der Schweiz ausser Haus gegessen – und immer häufiger stammt dieses Fleisch vom Huhn.