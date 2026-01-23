David Fäh, immer wieder erlebe ich, wie Freundinnen von mir Saftkuren machen. Nicht als Diät, betonen sie, sondern zum Entgiften.

Kein Wunder, hinter solchen Produkten steckt viel Marketing. Saftkuren, Säure-Basen-Kuren, Kurhotels – eine ganze Industrie. Sie verspricht Wellness, Wohlbefinden, ein besseres Körpergefühl. Die Angebote sind hübsch verpackt, der Treiber ist aber häufig derselbe: Angst.