David Fäh, immer wieder erlebe ich, wie Freundinnen von mir Saftkuren machen. Nicht als Diät, betonen sie, sondern zum Entgiften.
Kein Wunder, hinter solchen Produkten steckt viel Marketing. Saftkuren, Säure-Basen-Kuren, Kurhotels – eine ganze Industrie. Sie verspricht Wellness, Wohlbefinden, ein besseres Körpergefühl. Die Angebote sind hübsch verpackt, der Treiber ist aber häufig derselbe: Angst.
Gift im Körper!
Klingt «gfürchig», oder? Auffällig ist, dass nirgendwo beschrieben wird, um welche Gifte es bei diesen «Schlacken» geht. Ich habe schon nachgefragt; die Hersteller konnten mir keine einzige chemische Substanz nennen.
