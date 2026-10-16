Es klingt verlockend: Einzelne Wirkstoffe wie Vitamin C, Niacinamid und Retinol, gern auch noch etwas Hyaluronsäure auf die Haut auftragen und damit die maximale Wirkung erreichen. Immer mehr, insbesondere junge Frauen greifen zur modularen Hautpflege, statt eine herkömmliche Tages- oder Nachtcreme zu benutzen. Zahlreiche Influencerinnen auf Social Media machen es vor, weshalb der Begriff Hautpflegeroutine schon zum Vokabular von Zehnjährigen gehört. Modulare Hautpflege ist ein Riesentrend: Mittlerweile sind die entsprechenden Produkte nicht mehr nur online, sondern auch in den Regalen des Detailhandels zu finden.
Doch welchen Nutzen haben diese modular angewendeten Hautpflegeprodukte, und können sie auch Schaden anrichten? Es kommt sehr auf die richtige Anwendung und Kombination an. Apothekerin Alexia Nappo Martel vom Schweizer Apothekerverband Pharmasuisse sagt: «Aktive Substanzen können einen echten Nutzen haben, sofern sie gezielt und passend eingesetzt werden.»