Es klingt verlockend: Einzelne Wirkstoffe wie Vitamin C, Niacinamid und Retinol, gern auch noch etwas Hyaluronsäure auf die Haut auftragen und damit die maximale Wirkung erreichen. Immer mehr, insbesondere junge Frauen greifen zur modularen Hautpflege, statt eine herkömmliche Tages- oder Nachtcreme zu benutzen. Zahlreiche Influencerinnen auf Social Media machen es vor, weshalb der Begriff Hautpflegeroutine schon zum Vokabular von Zehnjährigen gehört. Modulare Hautpflege ist ein Riesentrend: Mittlerweile sind die entsprechenden Produkte nicht mehr nur online, sondern auch in den Regalen des Detailhandels zu finden.