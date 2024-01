Zaugg ist eine der Ersten, die im März 2020 an Corona erkranken. Ihren Namen haben wir geändert. «Wer kein Notfall war, sollte zu Hause bleiben, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten», erinnert sie sich. Also wartet sie. Mit Schwindel, Fatigue, Übelkeit, Migräne, Herzrasen – und Ameisen. Die Zeit bringt keine Besserung, also sucht sie nach sechs Monaten einen Neurologen auf.