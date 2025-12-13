Vera Baumgartner ist Mathematiklehrerin an einem Zürcher Gymnasium. Sie unterrichtet gern – doch ihr Leben wird seit der Jugend von Migräne bestimmt. «Ich leide, seit ich 14 bin», sagt die 31-Jährige dem Beobachter. Im Schnitt hatte sie zehn Migräne-Tage pro Monat. Dann sind die Schmerzen so stark, dass sie ohne Medikamente nicht klar denken kann. «Ich habe dann sogenannten Brainfog. Arbeiten ist unmöglich.»