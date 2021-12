Wer vor einer Stunde die Treppe runtergefallen ist, hat in der Regel keine blauen und gelben Flecken, also Verletzungen, die unterschiedlich lange her sein müssen. Bei manchen Verletzungen sieht man genau, dass sie von einem Baseballschläger, einem Hammer oder Gürtel herrühren. Auch Würgemale oder Blutergüsse an den Innenseiten der Oberschenkel lassen häufig andere Schlüsse zu, als die Betroffenen weismachen wollen.