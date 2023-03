Anfang Januar passierte es. Markus Schwendinger dachte zum ersten Mal: Zustände wie in Grossbritannien könnten auch bei uns in der Schweiz Realität werden. Wieder einmal musste der Leiter des Notfallzentrums am Kantonsspital Baden einen zweistündigen Ambulanzstopp ausrufen, weil seine Station überfüllt war. Wie so oft an Feiertagen. Aber immer öfter auch an gewöhnlichen Tagen.