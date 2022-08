Das ist durchaus sinnvoll. «Es werden nur wenige Buchstaben in der Erbsubstanz ausgetauscht. Da erwarten wir nicht, dass sich der Impfstoff anders verhält als diejenigen, die wir kennen», sagt Onur Boyman. Falls die FDA den Omikron-Impfstoff zulässt, könnte Swissmedic nachziehen. Allerdings ist das erst möglich, wenn die Behörde selbst die Daten gesichtet hat. «Unser gesetzlicher Auftrag gilt in jedem Fall: die Sicherstellung von Sicherheit, Wirksamkeit und hoher Qualität der Arzneien und Impfstoffe, die in der Schweiz auf den Markt kommen. Dafür übernehmen wir auch die Verantwortung», heisst es bei Swissmedic.