Neuerdings wirbt Kalcker auch mit einer angeblich unabhängigen Studie zur Anwendung von Chlordioxid bei Covid-19, die im März publiziert wurde («Determination of the Effectiveness of Chlorine Dioxide in the Treatment of COVID 19», zu Deutsch: «Bestimmung der Wirksamkeit von Chlordioxid bei der Behandlung von Covid 19»). «Ich werde in der Studie zwar erwähnt, aber ich habe daran nicht als Autor mitgearbeitet», sagt Kalcker.