Vier Totgeburten in Irland, alle vier nach einer Sars-CoV-2-Infektion der Mutter, zwei in Israel. Dort machte der Fall der vierfachen Mutter Osnat Ben Shitrit Schlagzeilen. Sie war 32 Jahre alt, schwanger und liess sich nicht impfen, weil sie Folgen für ihr Ungeborenes befürchtete. Sie erkrankte an Covid-19. Mutter und Kind starben in der 30. Schwangerschaftswoche.