Gemeinsam wollen wir herausfinden: Ist die Sectio Fluch oder Segen? Gewollt, ungewollt, notwendig oder nicht? Warum warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor zu hohen Kaiserschnittraten? In der Schweiz kommt jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Warum wird die Debatte so emotional und ideologisch geführt? Geht es in diesem Streit um individuelle Wünsche oder um Gesundheitspolitik? Geht es jemanden etwas an, wie wir gebären möchten?