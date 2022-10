Übungen zur Entspannung und Beruhigung



Atemmeditation

Bei einer Atemmeditation geht es darum, sich der eigenen Atmung bewusst zu werden und sie langsam in Richtung einer lockeren vertieften Bauchatmung zu lenken. Bei einer Atemmeditation wird der Atem beobachtet und sanft reguliert, aber nicht kontrolliert.



Atmen nach Zahlen

Wenn wir gestresst oder unruhig sind, atmen wir in der Regel zu schnell ein und aus. Das verändert die Gas-Zusammensetzung in unserem Blut und wir verkrampfen uns, was uns noch unruhiger und ängstlich werden lässt. Wir atmen noch schneller. Die tiefe Zwerchfellatmung wirkt dem entgegen. Sie verlangsamt die Ein- und Ausatmung, aktiviert den Parasympathikus und lässt uns ruhiger werden. Am besten lässt sich die tiefe Zwerchfellatmung einüben, indem Sie mitzählen.

Setzen Sie sich aufrecht und bequem hin. Spüren Sie, dass Sie vom Stuhl, auf dem Sie sitzen, getragen sind. Legen Sie nun Ihre Hände mit leichtem Druck auf Ihre unteren Rippenbögen und fühlen Sie, wie die Zwerchfellbewegung Ihre Hände nach aussen und zurück bewegt. Fühlen Sie, dass diese Bewegung die gesamte Horizontale, also Bauch und Rücken betrifft. Nun zählen Sie: Atmen Sie 3 Sekunden lang ein und 5 Sekunden lang aus. Machen Sie dann eine Atempause von 1–2 Sekunden. Wenn Sie Lufthunger verspüren, reduzieren Sie das Ausatmen auf 4 Sekunden und steigern Sie sich langsam. Ziel ist, dass Sie nach wiederholtem Üben auf eine Verlangsamung des Atems von 4–5 Sekunden beim Einatmen, und 6–7 Sekunden beim Ausatmen kommen, bei einer Atempause von 2–3 Sekunden.

Üben Sie regelmässig einige Minuten, bis sich der Herzschlag beruhigt hat und sich auch mental eine Entspannung einstellt. Sie fühlen sich ruhiger und ein körperlich-seelisches Wohlgefühl stellt sich ein.