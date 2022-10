Leichtes Hüsteln, ein Kribbeln im Hals. Steigendes Fieber, schwindende Kraft. Es könnte eine Grippe sein – und dann ist es Corona. Regina Simeon ist nicht überrascht. Irgendwann trifft es jeden, «ja nu». Mangeht ja nicht gleich vom Schlimmsten aus. Als das Contact Tracing anruft, kämpft sie aber schon mit Atemnot. «Sie müssen keine Angst haben, es passiert nichts», sagt die Frau am Telefon.



Bald zwei Jahre ist das her. Passiert ist vieles: Spital, Sprechstunden, Reha. Ärzte, Therapeutinnen, Psychiater. Die Lunge ist okay, dem Herzen gehts gut. Und doch ist die 61-Jährige nicht gesund. «Mal geht es aufwärts, dann wieder abwärts. Ich habe gelernt, die Ansprüche an mich selbst herunterzuschrauben.» Sie dürfe nicht «zwängen» und müsse akzeptieren. Dass sie krank ist und nicht mehr alles machen kann.



Vor kurzem besuchte Simeon ein Chorkonzert ihres Mannes. Vor der Infektion hat sie selbst gesungen, jetzt kann sie kaum noch zuhören. Die Lautstärke strengt sie an. Die vielen Menschen, das lange Sitzen.



Wird es wieder wie früher? Wann wird es besser? Und wie?