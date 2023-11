Was ist passiert? Wie? Und vor allem: Warum? Es gibt sie, die Antworten auf diese Fragen. Aber Barbara Mauler will lange nicht lesen, was in den Befunden der Ärzte steht. Sie will nicht hören, was Freundinnen sagen. Es passt nicht zu dem, was sie zu wissen glaubt. Nur: Auf ihre Erinnerungen ist kein Verlass. Da ist ein Nebel im Kopf, der die Wochen verschluckt.